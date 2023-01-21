В Оленегорском районе произошло ДТП с двумя пострадавшими

Обстоятельства аварии уточняются. Фото: vk.com/murman01

Вечером 20 января в Оленегорском районе произошло серьезное ДТП, в котором пострадали два человека.

- В 18.17 на 1298 километре автодороги Р-21 «Кола» столкнулись Citroen и Газель «Соболь». В ДТП водитель и пассажир иномарки получили травмы, их доставили в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе УГИБДД Мурманской области.

Обстоятельства аварии уточняются.

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