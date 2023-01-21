Жительница Кандалакши потеряла 100 тысяч рублей на продаже квартиры в Интернете

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Фото: Анастасия Осипова

Жительница Кандалакши стала жертвой мошенников, попытавшись продать квартиру в Интернете.

Северянка обратилась в полицию и рассказала, что разместила на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже квартиры. Вскоре ей позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что готов купить недвижимость и предложил внести предоплату.

- Женщине пришло сообщение о зачислении 50 тысяч рублей, но она не обратила внимания на номер, с которого поступило смс. Злоумышленники связались с кандалакшанкой, рассказав, что возникли проблемы с зачислением денег. Введя ее в заблуждение, аферисты завладели данными банковской картой женщины и списали с ее счета почти 100 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

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