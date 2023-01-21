В Мурманской области пройдут мероприятия к 80-летию снятия блокады Ленинграда

Мероприятия пройдут в последнюю декаду января. Фото: gov-murman.ru/

Северян приглашают на мероприятия, посвященные 80-летию снятия блокады Ленинграда. Они пройдут в последнюю декаду января в учреждениях культуры Мурманской области.

Так, 21 января в Мурманском областном краеведческом музее откроется выставка «Здравствуй, папка! Ты опять мне снился. Письма ленинградских ребят». На экспозиции будут представлены почтовые карточки, открытки и письма, написанными в годы Великой Отечественной войны. Там же 24 января в 15.00 состоится лекция «Все для Победы», сообщает минкультуры региона.

25 января в 13.00 в Мурманском областном художественном музее пройдет мероприятие «День воинской славы», на котором расскажут о тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного Ленинграда.

Также Областная детско-юношеская библиотека до 26 января приглашает присоединиться к всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» на занятии «Дорога жизни». Детям расскажут о том, как тяжело жилось в Ленинграде во время блокады.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru