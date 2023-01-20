В Мурманской области на выходных будут морозы до -18 градусов

22 января сохранится морозная погода, а в начале новой недели температура воздуха повысится. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманской области на выходных будет морозная погода. 21 января Кольский полуостров будет под влиянием южной периферии циклонической депрессии в Баренцевом море.

- Местами ожидается небольшой снег, ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха -3-8, при прояснениях -13-18 градусов в течение суток. На дорогах гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

22 января сохранится морозная погода, а в начале новой недели температура воздуха повысится.

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