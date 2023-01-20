В Мурманской области на выходных будут морозы до -18 градусов

22 января сохранится морозная погода, а в начале новой недели температура воздуха повысится.
Фото: Олег ФИЛОНОК
В Мурманской области на выходных будет морозная погода. 21 января Кольский полуостров будет под влиянием южной периферии циклонической депрессии в Баренцевом море.
- Местами ожидается небольшой снег, ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха -3-8, при прояснениях -13-18 градусов в течение суток. На дорогах гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
22 января сохранится морозная погода, а в начале новой недели температура воздуха повысится.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru