В Мурманской области браконьер наловил краба на 2 миллиона рублей

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: ПУ ЗАР
В Мурманской области пограничники задержали браконьера, который незаконно перевозил камчатского краба. Деликатесы планировалось продавать в центральных регионах России.
- У злоумышленника изъяли автомобиль УАЗ и 144 живых особей краба на общую сумму более двух миллионов рублей. Всех крабов выпустили в естественную среду обитания, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.
Возбуждено административное дело по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ «Нарушение правил и требований во внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне РФ или открытом море».
Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 УК РФ «Незаконный вылов водных биоресурсов».
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