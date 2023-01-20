В Мончегорске построят многофункциональный детский развлекательный центр

Инвестиции составят порядка 36,6 миллиона рублей, будет создано 11 рабочих мест. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мончегорске к 2026 году построят многофункциональный детский развлекательный центр, проектом займется резидент АЗРФ. Инвестиции составят порядка 36,6 миллиона рублей, будет создано 11 рабочих мест.

- В центре будет развлекательная зона для детей и подростков с развивающими играми, скалодромом и батутами, в центре предусмотрят зону отдыха и фотозону, кафе, где можно проводить различные мероприятия, площади для торговли детскими товарами и одеждой, - сообщили в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

Площадь будущего центра составит порядка тысячи квадратных метров.

Напомним: порт «Лавна» поможет России нарастить экспорт в Азиатско-Тихоокеанский регион. В Мурманской области строят первый с советских времен порт.

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