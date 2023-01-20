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НовостиОбщество20 января 2023 11:01

В Мончегорске построят многофункциональный детский развлекательный центр

Его площадь составит порядка тысячи квадратных метров
Ника СВЕТЛОВА
Инвестиции составят порядка 36,6 миллиона рублей, будет создано 11 рабочих мест.

Инвестиции составят порядка 36,6 миллиона рублей, будет создано 11 рабочих мест.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мончегорске к 2026 году построят многофункциональный детский развлекательный центр, проектом займется резидент АЗРФ. Инвестиции составят порядка 36,6 миллиона рублей, будет создано 11 рабочих мест.

- В центре будет развлекательная зона для детей и подростков с развивающими играми, скалодромом и батутами, в центре предусмотрят зону отдыха и фотозону, кафе, где можно проводить различные мероприятия, площади для торговли детскими товарами и одеждой, - сообщили в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

Площадь будущего центра составит порядка тысячи квадратных метров.

Напомним: порт «Лавна» поможет России нарастить экспорт в Азиатско-Тихоокеанский регион. В Мурманской области строят первый с советских времен порт.

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