Должника из Оленегорска судебные приставы нашли в другой стране

Судебные приставы убедили должника из Оленегорска погасить задолженность, используя соцсети.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Судебные приставы убедили должника из Оленегорска погасить задолженность, используя соцсети.
Мужчина не платил налоги и накопил 150 тысяч рублей, но даже зная об этом, не спешил рассчитываться с государством.
- Судебный пристав объявил должника в исполнительный розыск. Оказалось, что мужчина является пользователем одной из социальных сетей и проживает за границей. На уведомление о наличии задолженности по налогам должник наотрез отказался ее оплачивать, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.
Северянин стал искать деньги только после того, как ему сообщили, что наложен запрет на регистрационные действия его гаража в Кандалакше.
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