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НовостиОбщество20 января 2023 8:40

Должника из Оленегорска судебные приставы нашли в другой стране

Мужчину через соцсети убедили погасить задолженность
Ника СВЕТЛОВА
Судебные приставы убедили должника из Оленегорска погасить задолженность, используя соцсети.

Судебные приставы убедили должника из Оленегорска погасить задолженность, используя соцсети.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Судебные приставы убедили должника из Оленегорска погасить задолженность, используя соцсети.

Мужчина не платил налоги и накопил 150 тысяч рублей, но даже зная об этом, не спешил рассчитываться с государством.

- Судебный пристав объявил должника в исполнительный розыск. Оказалось, что мужчина является пользователем одной из социальных сетей и проживает за границей. На уведомление о наличии задолженности по налогам должник наотрез отказался ее оплачивать, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.

Северянин стал искать деньги только после того, как ему сообщили, что наложен запрет на регистрационные действия его гаража в Кандалакше.

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