Следователи организовали проверку после гибели жителя Оленегорска в пожаре

СК по Мурманской области проводит доследственную проверку по факту гибели 59-летнего жителя Оленегорска. Фото: СКР по Мурманской области

СК по Мурманской области проводит доследственную проверку по факту гибели 59-летнего жителя Оленегорска. Его тело обнаружили 18 января в одном из домов на улице Парковой после пожара.

- Для определения причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, для установления причин, послуживших возникновению пожара, назначена пожарно-техническая судебная экспертиза, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

В пожаре сгорели кровать и постельные принадлежности, мужчина мог заснуть с непогашенным источником огня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru