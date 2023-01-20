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НовостиОбщество20 января 2023 7:37

Почетным донорам Мурманской области проиндексировали ежегодную выплату на 5,5%

В 2023 году она составит 16 578 рублей
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
В 2023 году доноры получат 16 578 рублей.

В 2023 году доноры получат 16 578 рублей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ежегодная выплата людям, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР», проиндексирована на 5,5%. Об этом сообщает минтруда и соцразвития Мурманской области.

В 2023 году доноры получат 16 578 рублей. По закону выплата приходит один раз в год до 1 апреля. За 2022 года в Мурманской области правом на получение такой меры поддержки воспользовались 4369 человек.

Напомним: с февраля в Мурманской области начнут предоставлять специальную соцвыплату медикам.

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