Четыре команды из Мурманской области прошли во второй тур фестиваля «КиВиН-2023»

Те, кто прошел во второй тур, получили возможность побороться за выход в Высшую лигу. Фото: vk.com/murmanliga

12 января в Сочи стартовал фестиваль «КиВиН-2023», участие в котором принимают команды из Мурманской области.

Сейчас завершился первый этап фестиваль, по итогам которого шесть заполярных команд прошли во второй тур: «Заполярье» (Мурманск), «Сборная поселка Африканда» (Мурманская область), «Имени Янковского» (Мурманск, Ростов-на-Дону), «Для вас» (Мурманск).

Еще несколько коллективов получили повышенный рейтинг: «Шпроты» (УФСИН по Мурманской области), «Я так больше не МАГУ» (МАГУ), «Спасатели Бывают Разные» (МЧС по Мурманской области), «Великим быть» (Санкт-Петербург), «Оголенные провода» (НУИ МЭИ, Москва), «Сборная Заозерска».

Те, кто прошел во второй тур, получили возможность побороться за выход в Высшую лигу.

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