3,6 миллиарда рублей инвестировали в ремонт причала №2 в Мурманске

До реконструкции причал не использовали 10 лет. Фото: правительство Мурманской области

В порту Мурманска продолжается реконструкция причала №2 в рамках федерального проекта «Морские порты России». В работу инвестировали 3,6 миллиарда рублей.

- Проект даст серьезное увеличение загрузки порта. После реконструкции грузооборот причала увеличится до 5 млн тонн, а всего порта – превысит 20 млн тонн. Это повысит доходы и объем налоговых отчислений в Мурманск. От этого в выигрыше и государство как владелец порта, и торговый порт как оператор, и муниципалитет, область за счет повышения налоговой отдачи от этих инвестиций, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Причал был построен в 1916 году, в 1962 прошла первая реконструкция. До начала текущих работ сооружение не использовали 10 лет из-за технического состояния.

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