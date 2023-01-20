Продававшая наркотики жительница Мурманска не смогла обжаловать приговор

Северянка была не согласна с приговором и пыталась его обжаловать. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Жительница Мурманска, получившая строк за продажу наркотиков, пыталась его обжаловать.

Северянку обвиняли по двум статьям: за сбыт запрещенных веществ в сети и за покушение на сбыт в крупном размере группой лиц - сначала женщина покупала товар, потом продавала через интернет-магазин. Суд приговорил ее к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

- Не согласившись с приговором в части назначенного наказания, осужденная и ее защитник обжаловали его в апелляционном порядке. С учетом мнения государственного обвинителя апелляционная жалоба оставлена судебной коллегией Мурманского областного суда без удовлетворения, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Напомним: в Мурманске признали виновным мужчину, который занимался сбытом наркотиков и пытался отмыть деньги, вырученные с помощью незаконного бизнеса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru