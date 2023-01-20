Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 января 2023 6:30

В ГИБДД Мурманской области рассказали подробности происшествия с выпавшими на дорогу из грузовика трубами

В Мурманске на кольце из грузовика выпали металлические трубы
Ника СВЕТЛОВА
Металлические трубы выпали на проезжую часть. Фото: скриншот видео/t.me/groupmurmansk

Металлические трубы выпали на проезжую часть. Фото: скриншот видео/t.me/groupmurmansk

19 января в Мурманске случилась необычная авария. На кольце на южном въезде в город из грузовика на проезжую часть выпали металлические трубы.

- При проезде кругового движения из полуприцепа седельного тягача выпали трубы. Пострадавших нет. На месте сотрудники Госавтоинспекции обеспечили безопасность дорожного движения, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.

Напомним: в Мурманске чуть не повторилась страшная сцена из фильма «Пункт назначения».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru