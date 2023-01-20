В ГИБДД Мурманской области рассказали подробности происшествия с выпавшими на дорогу из грузовика трубами

Металлические трубы выпали на проезжую часть. Фото: скриншот видео/t.me/groupmurmansk

19 января в Мурманске случилась необычная авария. На кольце на южном въезде в город из грузовика на проезжую часть выпали металлические трубы.

- При проезде кругового движения из полуприцепа седельного тягача выпали трубы. Пострадавших нет. На месте сотрудники Госавтоинспекции обеспечили безопасность дорожного движения, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.

Напомним: в Мурманске чуть не повторилась страшная сцена из фильма «Пункт назначения».

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