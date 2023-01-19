31 января в Мурманске пройдет этап всероссийского фестиваля круизов

Участникам расскажут, как эффективно продвигать и продавать круизы, что нужно для этого, как повысить средний чек и другое. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Мурманске 31 января пройдут мероприятия II этапа всероссийского фестиваля круизов «Все могут корабли: новое, необычное, лучшее в 2023 году». Событие проводится для туристических агентств в 21 городе страны – от Калининграда до Владивостока.

- На фестивале гостей ждут спикеры ведущих круизных компаний, а также эксперты российской круизной компании «Инфофлот». Они расскажут о многообразии продуктовой линейки, о лайнерах и теплоходах, нюансах сервиса на борту, вариантах маршрутов и экскурсионных программах, - сообщает комитет по туризму Мурманской области.

Участникам расскажут, как эффективно продвигать и продавать круизы, что нужно для этого, как повысить средний чек и другое.

Зарегистрироваться на фестиваль можно бесплатно.

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