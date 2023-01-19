В Мурманске появилось 20 современных автобусных остановок

В 2023 году планируется продолжить обновлять павильоны. Фото: Александра Михова / АиФ на Мурмане

В Мурманске завершили установку 20 новых и современных автобусных остановок. Они оборудованы инфракрасными обогревателями, благодаря которым люди смогут быстро согреться.

- В лавочках вставлены жилы накаливания, но работают они только когда на них присаживаются — для экономии электроэнергии, — рассказал «АиФ-Мурманск» представитель подрядчика Виталий Савченко. — Кроме того, установлено самое толстое 10-милиметровое каленое стекло.

Каждый остановочный комплекс оснастили умным боксом: электронным табло прибытия транспорта, USB–зарядкой и камерами наблюдения, Wi-Fi роутером.

В 2023 году планируется продолжить обновлять павильоны.

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