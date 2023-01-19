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НовостиОбщество19 января 2023 14:02

С июля из Мурманска в Пермь и Нижний Новгород будут курсировать авиарейсы по специальным тарифам

Деньги на воздушные перевозки выделят из бюджета Мурманской области
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Деньги на воздушные перевозки выделят из бюджета Мурманской области.

Деньги на воздушные перевозки выделят из бюджета Мурманской области.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Правительство Мурманской области выделило из бюджета деньги на субсидирование авиакомпаний, чтобы билеты на некоторые самолеты стали доступнее пассажирам.

Так, софинансирование рейсов позволит осуществлять воздушные перевозки в салоне экономического класса по специальным тарифам.

Как сообщает минтранс региона, из Мурманска есть субсидируемые рейсы в Тюмень, Казань и Сочи. Из аэропорта Хибины такие авиарейсы ежедневно курсируют до Санкт-Петербурга.

С июля из Мурманского аэропорта по субсидированным рейсам будут летать самолеты в Пермь (по средам и субботам) и Нижний Новгород (по средам и воскресеньям).

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