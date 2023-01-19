С июля из Мурманска в Пермь и Нижний Новгород будут курсировать авиарейсы по специальным тарифам

Деньги на воздушные перевозки выделят из бюджета Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Правительство Мурманской области выделило из бюджета деньги на субсидирование авиакомпаний, чтобы билеты на некоторые самолеты стали доступнее пассажирам.

Так, софинансирование рейсов позволит осуществлять воздушные перевозки в салоне экономического класса по специальным тарифам.

Как сообщает минтранс региона, из Мурманска есть субсидируемые рейсы в Тюмень, Казань и Сочи. Из аэропорта Хибины такие авиарейсы ежедневно курсируют до Санкт-Петербурга.

С июля из Мурманского аэропорта по субсидированным рейсам будут летать самолеты в Пермь (по средам и субботам) и Нижний Новгород (по средам и воскресеньям).

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