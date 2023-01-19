В Мурманский политехнический лицей поступило сообщение об угрозе взрыва

На месте происшествия работают саперы, скорая помощь, полиция и пожарные.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманский политехнический лицей, что находится на улице Папанина, поступило сообщение о минировании. На месте происшествия работают саперы, скорая помощь, полиция и пожарные.
Учащихся отпустили с последних уроков, пишут в Telegram-канале «Мурманск» (18+).
Напомним: ранее в Мурманске сообщили об угрозе взрыва в МГТУ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru