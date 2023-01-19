В Мурманский политехнический лицей поступило сообщение об угрозе взрыва

На месте происшествия работают саперы, скорая помощь, полиция и пожарные. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманский политехнический лицей, что находится на улице Папанина, поступило сообщение о минировании. На месте происшествия работают саперы, скорая помощь, полиция и пожарные.

Учащихся отпустили с последних уроков, пишут в Telegram-канале «Мурманск» (18+).

Напомним: ранее в Мурманске сообщили об угрозе взрыва в МГТУ.

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