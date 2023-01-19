На «Южном склоне» в Мурманске пройдут открытые любительские горнолыжные соревнования

В Мурманской области в разгаре сезон катания на лыжах и сноуборде. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области в разгаре сезон катания на лыжах и сноуборде. Тех, кто хочет оценить свои способности и уровень подготовки, зовут принять участие в соревнованиях.

11 февраля в 13.00 на «Южном склоне» в Мурманске откроются любительские горнолыжные соревнования в дисциплине слалом «Бонне».

- Приглашаются все желающие, как ветераны спорта, так и любители. Будет также детская и подростковая группа для участников от 14 до 18 лет, - сообщили организаторы.

Регистрация открыта в группе соревнования в «ВКонтакте».

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