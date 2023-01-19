Жителей Мурманской области предупреждают о сильном снегопаде

В МЧС региона предупреждают жителей Мурманской области об ухудшении погоды.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В МЧС региона предупреждают жителей Мурманской области об ухудшении погоды. Так, ночью 20 января ожидается сильный снег.
Стоит соблюдать осторожность на улице, не ходить вблизи зданий, шатких строений, слабо укрепленных конструкций и по возможности воздержаться от дальних поездок на личном авто.
Напомним: в Кировске 19 января принудительно спустят лавины.
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