Жителей Мурманской области предупреждают о сильном снегопаде

В МЧС региона предупреждают жителей Мурманской области об ухудшении погоды. Фото: Олег УКЛАДОВ

В МЧС региона предупреждают жителей Мурманской области об ухудшении погоды. Так, ночью 20 января ожидается сильный снег.

Стоит соблюдать осторожность на улице, не ходить вблизи зданий, шатких строений, слабо укрепленных конструкций и по возможности воздержаться от дальних поездок на личном авто.

Напомним: в Кировске 19 января принудительно спустят лавины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru