В Мурманске водитель грузовика разрушил арку 1935 года постройки

Арка давно находилась в плачевном состоянии. Фото: Василий Рябков

В центре Мурманска водитель грузовика разрушил арку на Флотском проезде, которая находилась на выезде из двора.

- Если не восстановят, а доломают, это будет очередное преступление против истории города, в одном ряду с «пирамидкой» на Буркова. На секундочку, объект 1935 года постройки, - написал на своей странице в «ВКонтакте» Василий Рябков.

Арка давно находилась в плачевном состоянии.

Напомним: самый старый памятник Мурманска перенесли с улицы Капитана Буркова на новое место, во время демонтажа он раскололся на две части.

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