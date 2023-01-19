Начались плановые ремонтные работы на комплексе переработки жидких радиоактивных отходов Кольской АЭС

Во время планово-предупредительного ремонта комплекса по переработке жидких радиоактивных отходов будет полностью восстановлен ресурс эксплуатируемого оборудования для обеспечения его надежной и безопасной эксплуатации. Фото: Кольская АЭС

На комплексе по переработке жидких радиоактивных отходов (КП ЖРО) Кольской АЭС начался планово-предупредительный ремонт, который продлится 16 суток, окончание работ запланировано на 27 января.

Комплекс по переработке жидких радиоактивных отходов был введен на Кольской АЭС в 2006 году, 28 июня 2021 года станция получила лицензию на эксплуатацию комплекса еще на 15 лет. За время работы КП ЖРО специалистам станции удалось очистить и перевести в безопасное состояние более 30000 кубометров жидких радиоактивных отходов, получая по 250 тонн конечного очищенного продукта ежегодно. Конечный продукт переработки кубовых остатков – солевой плав. Он абсолютно безопасен и является хорошим исходным сырьем для извлечения полезных химических соединений. График выработки солевого плава рассчитывается с учетом производительности оборудования. В этом году планируется произвести 300 тонн солевого плава.

- Кольская АЭС проводит последовательную экологическую политику в Арктическом регионе России, реализуя целый ряд мер по снижению воздействия на окружающую среду. Наш комплекс по переработке жидких радиоактивных отходов позволяет очистить отходы от радионуклидов и перевести их в твердую фазу, обеспечивающую безопасное хранение, – отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Комплекс по переработке жидких радиоактивных отходов был введен на Кольской АЭС в 2006 году, 28 июня 2021 года станция получила лицензию на эксплуатацию комплекса еще на 15 лет. Фото: Кольская АЭС

Во время планово-предупредительного ремонта комплекса по переработке жидких радиоактивных отходов будет полностью восстановлен ресурс эксплуатируемого оборудования для обеспечения его надежной и безопасной эксплуатации. Будут проведены работы по эксплуатационному контролю и техническому освидетельствованию оборудования и трубопроводов, в соответствии с правилами, действующими в атомной энергетике. По завершении ремонтной кампании специалисты приступят к испытаниям и вводу комплекса по переработке жидких радиоактивных отходов в работу.

Также ведутся работы по увеличению ресурса трубопровода технической воды, с заменой стальных труб на коррозионностойкие полипропиленовые. Проводятся техническое обеспечение и ремонт электротехнических систем и техническое обеспечение программно-технического комплекса.

*Проект комплекса переработки жидких радиоактивных отходов (КП ЖРО) Кольской АЭС разработан специалистами Санкт-Петербургского института «Атомэнергопроект» при участии специалистов Кольской АЭС и стал первым в мире шагом по инновационной утилизации накопившихся жидких РАО с существенным сокращением объемов конечного продукта, подлежащего захоронению.

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