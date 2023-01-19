За неделю в Мурманской области больше всего подорожали лук и капуста

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мурманскстате рассказали об изменении цен на некоторые продукты первой необходимости за минувшую неделю. Мониторинг ведется в Мурманске, Североморске и Апатитах.

Так, с 10 по 16 января больше всего цены выросли на репчатый лук (на 5%), свежую белокочанную капусту (на 4,9%), морковь (на 3%), яблоки (на 2,1%).

- Снизились цены на сахарный песок (на 4,5%), картошку (на 3,8%), гречу (на 1,2%), - сообщили в ведомстве.

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

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