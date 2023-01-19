1100 жителей Мурманска искупались на Крещение Господне

Мероприятия прошли спокойно, с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске в ночь с 18 на 19 января прошли крещенские купания на Семеновском озере. Как сообщил глава администрации города Юрий Сердечкин, в них приняли участие 1100 мурманчан.

- Поздравляю с великим православным праздником - Крещением Господним! Согласия в душе и веры в сердце. Здоровья и благополучия, - отметил Юрий Сердечкин.

Мероприятия прошли спокойно, с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Напомним: губернатор Мурманской области принял участие в крещенских купаниях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru