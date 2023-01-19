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НовостиОбщество19 января 2023 10:11

1100 жителей Мурманска искупались на Крещение Господне

Купания проходили на Семеновском озере
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Мероприятия прошли спокойно, с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Мероприятия прошли спокойно, с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске в ночь с 18 на 19 января прошли крещенские купания на Семеновском озере. Как сообщил глава администрации города Юрий Сердечкин, в них приняли участие 1100 мурманчан.

- Поздравляю с великим православным праздником - Крещением Господним! Согласия в душе и веры в сердце. Здоровья и благополучия, - отметил Юрий Сердечкин.

Мероприятия прошли спокойно, с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Напомним: губернатор Мурманской области принял участие в крещенских купаниях.

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