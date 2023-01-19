В Кировске 19 января принудительно спустят лавины

В Кировске 19 января с 13.00 и до завершения запланирован принудительный спуск лавин.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Кировске 19 января с 13.00 и до завершения запланирован принудительный спуск лавин. Работы по активному воздействию на снежный покров будут проходить в лавинных очагах № 3, 4 (над автодорогой по улице Олимпийской).
- Нахождение людей в опасной зоне запрещено, - предупреждают в МЧС региона.
Рекомендуется не посещать необорудованные склоны и предостеречь от этого других. При возникновении вопросов можно обратиться в ЕДДС Кировска по телефону: 8 (815-31) 5-57-89.
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