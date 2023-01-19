В Мурманске пропала 17-летняя девушка

Всех, кто может помочь с поисками Ксении, просят позвонить в полицию 02, 102. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманске пропала 17-летняя Ксения Семений. Девушка ушла из дома 13 января (улица Кильдинская, 17), с тех пор ее местонахождение не известно. Ищут ее уже не первый раз.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные длинные.

Всех, кто может помочь с поисками Ксении, просят позвонить в полицию 02, 102 или в поисковый отряд «МурманСпас» 8-911-311-70-20.

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