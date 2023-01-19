Губернатор Мурманской области принял участие в крещенских купаниях

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в обряде и окунулся в купель на Семеновском озере. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

Вечером 18 января в Мурманской области начались крещенские купания. Из-за погоды и состояния льда они прошли не во всех муниципалитетах, так, их отменили в Спутнике, Североморске, Кировске, Гаджиево.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис также принял участие в обряде и окунулся в купель на Семеновском озере.

- В день Крещения Господня желаю северянам крепости веры, твердости духа и огромной любви в сердце. И хоть морозы сегодня не крещенские, но купаться без подготовки все же не стоит. Берегите себя, - написал Андрей Чибис в своем Telegarm-канале.

Напомним: толщину льда на водоемах Мурманской области измеряют еженедельно.

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