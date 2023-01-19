В Апатитах многодетной семье выделили земельный участок без коммунальных благ

Прокурор направил в суд иск, чтобы обязать мэрию Апатитов обеспечить участок объектами коммунальной инфраструктуры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Апатитах прокуратура восстанавливала права многодетной семьи, которой дали земельный участок, не соответствующий требованиям законодательства.

- Администрация города предоставила семье земельный участок для строительства дома, однако он не был обеспечен системами горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, к участку не подведена автомобильная дорога, - сообщает прокуратура Мурманской области.

Прокурор направил в суд иск, чтобы обязать мэрию Апатитов обеспечить участок объектами коммунальной инфраструктуры.

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