В Апатитах многодетной семье выделили земельный участок без коммунальных благ

Прокурор направил в суд иск, чтобы обязать мэрию Апатитов обеспечить участок объектами коммунальной инфраструктуры.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Апатитах прокуратура восстанавливала права многодетной семьи, которой дали земельный участок, не соответствующий требованиям законодательства.
- Администрация города предоставила семье земельный участок для строительства дома, однако он не был обеспечен системами горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, к участку не подведена автомобильная дорога, - сообщает прокуратура Мурманской области.
Прокурор направил в суд иск, чтобы обязать мэрию Апатитов обеспечить участок объектами коммунальной инфраструктуры.
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