На Мурманскую область идут циклоны Harto и Gero

Больше всего снега ожидается на Терском берегу.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
На этой неделе Мурманскую область накроют сразу два циклона.
Так, с вечера 18 января на юг Кольского полуострова идет сильный снег из-за циклона Gero.
- Утром и в первой половине дня в Мурманске без осадков, а затем к нам подойдет очередной циклон Harto. С ним все может получиться гораздо веселее. Разброс моделей по осадкам за проход Harto существенный: от 5 до 12 мм осадков за 12 часов, - сообщает паблик «Погода в Мурманске» (12+).
Больше всего снега ожидается на Терском берегу.
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