На стройке в Белокаменке умер охранник

В правоохранительных органах ситуацию пока не комментируют. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Днем 17 января на стройке Центра крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке произошло ЧП: умер один их охранников.

Как сообщил источник «КП»-Мурманск», мужчина работал на объекте с 2021 года, одной из причин его смерти могла стать сердечная недостаточность.

В правоохранительных органах ситуацию пока не комментируют.

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