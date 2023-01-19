Бывший военнослужащий из Североморска 17 лет незаконно получал повышенную пенсию

Северянину назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мурманской области вынесли приговор 73-летнему пенсионеру, который обвиняется по части 4 ст. 159.2 УК РФ, то есть в мошенничестве при получении выплат.

В июне 1999 года мужчина был уволен с военной службы и стал получать пенсию за выслугу лет с применением районного коэффициента 1.4. Для этого ему нужно было жить в районах Крайнего Севера, однако он переехал в Калининградскую область, не уведомив никого об этом, и продолжил получать повышенные выплаты.

- С 2004 по 2021 год бывший военнослужащий незаконно получил выплаты в сумме более двух миллионов рублей, причинив бюджету РФ ущерб в особо крупном размере, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Северянину назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор в законную силу еще не вступил.

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