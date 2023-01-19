В Апатитах продавец рыбы пытался дать взятку полицейскому

В Апатитах суд приговорил 38-летнего жителя Таджикистана к 8 месяцам колонии общего режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Апатитах суд приговорил 38-летнего жителя Таджикистана к 8 месяцам колонии общего режима. Его обвиняли по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконного бездействия).

Мужчина торговал рыбной продукций, в том числе рыбой и икрой, у торгового центра «Май», однако нужных документов на такую предпринимательскую деятельность у него не было. Этот факт установили сотрудники ОЭБиПК МО МВД России «Апатитский» во время проверки.

Тогда владелец торговой точки предложил правоохранителям взятку в 15 тысяч рублей, чтобы они закрыли глаза на нарушения.

- На суде злоумышленник свою вину в инкриминируемом преступлении признал полностью. Весь период расследования и судебного рассмотрения находился под стражей, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Напомним: сотрудник администрации Полярных Зорь получил взятку в 200 тысяч рублей. Мужчину заключили под стражу, но при этом не уволили.

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