В минприроды Мурманской области назвали новую версию убийства собак в Мончегорске

Волков заметили в Мончегорске и Ковдоре. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из разных муниципалитетов Мурманской области поступает информация о волках, которые выходят к жилым домам.

Так, в Мончегорске нашли растерзанных собак, вину за это возложили на хищников, однако потом версия поменялась. Инспектор и охотники изучили останки животных.

- Исходя из особенностей питания волков можно сделать вывод, что животных могли убить сородичи, так как волки убивают только для питания и не оставляют добычу, забирая с собой для поедания, - сообщили в министерстве природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

Напомним: волков заметили вблизи жилых домов в Ковдоре.

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