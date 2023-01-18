Житель Заполярного вернул бывшей жене 1,4 миллиона рублей ради сохранения своего имущества

Деньги были перечислены бывшей жене жителя Заполярного.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Житель Заполярного рассчитался по своим долгам после мер, принятых судебными приставами. Мужчина задолжал своей экс-супруге 1,4 миллиона рублей из-за раздела совместно нажитого имущества, однако платить не торопился.
На погашение долгов северянина подвиг факт взыскания принадлежащей ему доли в уставном капитале коммерческой организации. Также приставы собирались арестовать его автомобиль Mitsubishi Outlander.
- Мужчина нашел возможность и оплатил долг в полном объеме. Так ему пришлось погасить 98 тысяч рублей исполнительского сбора, - сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области.
Деньги были перечислены бывшей жене жителя Заполярного.
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