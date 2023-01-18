19 января в Мурманской области ожидается сильный ветер и снегопады

Сильный порывистый ветер и снегопады сохранятся до 21 января. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области 19 января будет ветрено и снежно. Погоду региона определит циклон, быстро смещающийся с юга Западной Европы на Кольский полуостров.

- Временами ожидается снег, днем в отдельных районах сильный. Ветер юго-восточный умеренный, ночью местами сильный. Температура воздуха ночью -2-7, днем от +1 до -4 градусов. Гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Сильный порывистый ветер и снегопады сохранятся до 21 января.

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