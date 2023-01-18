Северян просят соблюдать осторожность, особенно в ночное время, и не отправлять своих питомцев на самовыгул. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей Ковдора предупреждают о волке, который бродит в городе. Хищника заметили 17 января возле здания инженерного корпуса Ковдорского ГОКа на улице Сухачева и сняли на видео.

- Волк двигался со стороны лесополосы у КПП-2 и скрылся в городском парке у мемориала защитникам Заполярья, - сообщили сотрудники предприятия.

Северян просят соблюдать осторожность, особенно в ночное время, и не отправлять своих питомцев на самовыгул.

Напомним: в Мончегорске стая волков растерзала собак. Администрация города уже приняла меры.

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