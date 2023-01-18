Оскорбил по национальности. В Мончегорске школьница обрызгала мальчика перцовым баллончиком

В школе №14 в Мончегорске ученица восьмого класса обрызгала мальчика перцовым баллончиком.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В школе №14 в Мончегорске ученица восьмого класса обрызгала мальчика перцовым баллончиком. По словам очевидцев, конфликт между учениками возник из-за того, что школьник оскорбил девочку по национальности. - Парень в «скорой», всех детей эвакуировали, - сообщили в группе «Мончегорская правда» (18+).
Как сообщили «КП»-Мурманск» в пресс-службе УМВД по Мурманской области, со школьницей сейчас работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru