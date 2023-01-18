Оскорбил по национальности. В Мончегорске школьница обрызгала мальчика перцовым баллончиком

В школе №14 в Мончегорске ученица восьмого класса обрызгала мальчика перцовым баллончиком. Фото: Мария ЛЕНЦ

В школе №14 в Мончегорске ученица восьмого класса обрызгала мальчика перцовым баллончиком. По словам очевидцев, конфликт между учениками возник из-за того, что школьник оскорбил девочку по национальности. - Парень в «скорой», всех детей эвакуировали, - сообщили в группе «Мончегорская правда» (18+).

Как сообщили «КП»-Мурманск» в пресс-службе УМВД по Мурманской области, со школьницей сейчас работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

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