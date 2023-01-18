Кинопортрет 2022 года: самые популярные фильмы и сериалы в видеосервисе Wink

Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома») представляет кинокартину 2022 года — топ-25 фильмов и сериалов по количеству просмотров. Фото: ПАО Ростелеком
Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома») представляет кинокартину 2022 года — топ-25 фильмов и сериалов по количеству просмотров. В списках лидеров более половины занимают российские проекты. Жанровые предпочтения кино- и сериальных просмотров сильно отличаются: если в полном метре лидируют боевики, то в сериалах — мелодрамы. В 2022 году Wink заметно увеличил количество эксклюзивов, в том числе в партнерстве с другими ведущими онлайн-кинотеатрами. Именно собственные проекты заняли большую часть позиций в рейтингах.
Топ-25 фильмов
«Непослушник» (12+).
«Небо» (12+).
«Дикая» (16+).
«Булки» (16+).
«Батя» (16+).
«Родители строгого режима» (12+).
«Наемник» (18+).
«Бабки» (16+).
«Дюна» (12+).
«После» (16+).
«Решала: Брат» (18+).
«Человек-паук: Возвращение домой» (16+).
«Холодное золото» (16+).
«Флешбэк» (18+).
«Солнцепек» (18+).
«Добро пожаловать в семью» (16+).
«Черный ящик» (12+).
«1941. Крылья над Берлином» (12+).
«Зема-3. Новогодний замес» (18+).
«Ряд 19» (16+).
«Лето 1941 года» (16+).
«Джуманджи: Новый уровень» (12+).
«Игра теней» (16+).
«Летчик» (12+).
«Чемпион мира» (18+).
В топе кинофильмов, включая шесть первых строк, — 16 произведений российских кинематографистов. Любопытно, что в числе лидеров впервые оказался фильм из Казахстана — «Лето 1941 года» (военно-историческое кино, основанное на реальных событиях). Если смотреть на тематические предпочтения подписчиков видеосервиса, то чаще всего выбирали боевики (13 проектов, включая фэнтези, исторические, военные), комедии (девять проектов) и триллеры (пять проектов).
Топ-25 сериалов
«The Тёлки» (18+).
«Постучись в мою дверь» (18+).
«Надвое» (18+).
«Чернобыль» (2022, 18+).
«Трудные подростки» (18+).
«Русалки» (16+).
«Киллер» (18+).
«Стая» (18+).
«Аврора» (18+).
«СМЕРШ. Продолжение» (18+).
«Ветреный» (18+).
«И снова здравствуйте!» (18+).
«Ваша честь» (18+).
«Порт» (16+).
«Дом Дракона» (18+).
«Дылды» (18+).
«Тетя Марта» (16+).
«Зёма» (18+).
«Черная любовь» (18+).
«Нулевой пациент» (18+).
«История девятихвостого лиса» (18+).
«Нулевые» (18+).
«Кухня» (18+).
«Последний аксель» (18+).
«Шифр» (16+).
В топ-25 сериалов российские проекты представлены еще ярче: лишь пятая часть картин произведена за рубежом. Тематически сериальные лидеры сильно отличаются от киношных. Девять сериалов — из категории «драма» (включая остро социальные темы), а далее по шесть проектов представляют мелодраму, детектив и комедию. За мелодраматическую и романтическую тематику отвечают в том числе три турецких сериала и один — южнокорейский. В топ-5 уверенно расположились три проекта из линейки Wink Originals: «The Тёлки» (по мотивам одноименной книги Сергея Минаева, действие которой перенесено в наши дни и рассказывает о беспощадности женской мести), «Надвое» (мелодрама Валерия Тодоровского о том, как нежданная любовь может поделить жизнь на две половины) и «Чернобыль» (российский сериал о самой страшной аварии на атомной электростанции, основанный на книге реального участника событий). Интересный факт: в топ-25 попал единственный документальный сериал — «Нулевые». Это авторский проект Сергея Минаева об одном из самых грандиозных десятилетий в современной истории страны.
Топ-15 детского контента
«Три кота и море приключений» (0+).
«Артек. Большое путешествие» (6+).
«Мой папа — вождь» (6+).
«Барбоскины Team» (0+).
«Босс-молокосос 2» (6+).
«Кощей — похититель невест» (6+).
«Смешарики. Начало» (0+).
«Волк и лев» (6+).
«Финник» (6+).
«Мальчик-дельфин» (6+).
«Королевский корги» (6+).
«Мы — монстры 2» (6+).
«Зверопой 2» (6+).
«Красная Шапочка» (12+).
«Пес-самурай и город кошек» (6+).
Популярность многих детских фильмов и анимации обгоняет кино для более взрослой аудитории. Например, мультфильм «Три кота и море приключений» — на первом месте по количеству просмотров среди всех произведений, представленных в онлайн-кинотеатре. И вообще российская анимация, как всегда, занимает лидирующие позиции в детском топе. В целом итоги 2022 года подтверждают, что Wink — семейный видеосервис, в котором большим спросом всегда пользуется кино для детско-юношеской аудитории и просмотра всей семьей.
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