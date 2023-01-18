Северяне могут помочь Мурманску стать столицей Тотального диктанта

За победу помимо Мурманска борются также Нижний Тагил, Калининград и Омск.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Мурманск может стать столицей Тотального диктанта в 2023 году. Северян призывают поддержать город, отдав за него свой голос. Голосование стартовало в 10.00 18 января и завершится в 20.00 1 февраля.
- Автор текста Василий Авченко приедет в город-победитель 8 апреля, чтобы прочитать диктант на главной площадке акции. В городе-победителе также будет организована дополнительная студия онлайн-марафона Тотального диктанта, из которой будет вестись трансляция на весь мир, - сообщили организаторы.
За победу помимо Мурманска борются также Нижний Тагил, Калининград и Омск.
Проголосовать за любимый город можно здесь.
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