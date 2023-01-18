В Мурманске вводят новый автобус №32 до спорткомплекса «Снежинка»

От «Снежинки» автобус будет ходить с остановками: кинотеатр «Мурманск», ул. Володарского (северное направление), ул. Челюскинцев, ул. Карла Либкнехта. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 21 января в Мурманске начнет курсировать новый автобус №32 с конечной остановкой КП-2 спорткомплекс «Снежинка». Сесть на него можно будет в выходные и праздничные дни.

- Отправляется транспорт со станции «Карла Либкнехта» и забирает пассажиров на остановках «ул. Челюскинцев» (в сторону юга) - «Пять углов» (в сторону севера), кинотеатр «Мурманск» (в северном направлении). Маршрут работает с 10.53 до 19.20, - сообщили в АО «Электротранспорт».

От «Снежинки» автобус будет ходить с остановками: кинотеатр «Мурманск», ул. Володарского (северное направление), ул. Челюскинцев, ул. Карла Либкнехта.

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