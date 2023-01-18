В Мурманске продавали сигареты без акцизных марок

Большая часть сигарет не имела маркировки. Фото: Мурманская таможня
Сотрудники мурманской таможни обнаружили в продаже в Мурманске партию сигарет без соответствующей маркировки. Всего изъяли из оборота 1846 пачек незаконной табачной продукции.
- Большая часть сигарет не имела маркировки, в том числе акцизной, часть сигарет согласно нанесенным на упаковке надписям предназначалась для продажи в магазинах беспошлинной торговли, на части были акцизные марки других стран, - сообщили в пресс-службе ведомства.
По предварительной оценке, стоимость сигарет составила более 160 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка.
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