Мурманская область – новый регион присутствия сети АЗС «Газпромнефть»

Сеть АЗС «Газпромнефть».

Сеть «Газпромнефть» открывает автозаправочные станции в Мурманске и Мурманской области. Двенадцать АЗС уже введены в эксплуатацию, до конца января откроется еще одна.

На всех автозаправочных станциях действует единая система сохранности качества и количества нефтепродуктов.

В кафе, представленных на АЗС, можно выпить фирменный кофе и перекусить, а в магазинах - приобрести необходимые товары в дорогу, в том числе из линейки под собственными торговыми марками «Сеть АЗС «Газпромнефть» и G-Drive.

До 31 января 2023 года на новых АЗС можно заправить автомобиль бензином G-Drive 95 по цене АИ-95.

Также при заправке бензином и сжиженным углеводородным газом (СУГ) от 30 литров скидка составит 1 рубль с каждого литра. Одновременная покупка кофе позволит увеличить выгоду до 2 рублей с литра.

Получать еще больше привилегий от заправки на АЗС «Газпромнефть» можно присоединившись к программе лояльности «Нам по пути». За покупки на станциях сети ее участникам начисляются бонусы, которыми можно расплачиваться за топливо и сопутствующие товары на АЗС сети в России. Присоединиться к программе лояльности просто – достаточно приобрести пластиковую карту или установить мобильное приложение «АЗС «Газпромнефть» и выпустить ее виртуальный аналог. Найти путь до ближайшей АЗС можно на сайте www.gpnbonus.ru или в мобильном приложении, доступном для Android и iOS.

АЗС сети в Мурманске работают по адресам: Нижне-Ростинское шоссе, 6; пр. Героев-североморцев, 100; Верхне-Ростинское шоссе, 31; пр. Героев-североморцев, 40; ул. Подгорная, 136; ул. Рогозерская, 2а; пр. Кольский, 51а; также в городах региона: Кола - ул. Заводская, 3а; Кандалакша – ул. Пронина, 20а; Полярные Зори – пр. Невский, 17; Апатиты – ул. Ферсмана, 56; Мончегорск – пр. Металлургов, 2б.

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