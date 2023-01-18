В Мурманской области количество убийств с покушениями выросло на 20%

От рук злоумышленников погибли 110 человек, количество погибших выросло на 2,8%. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Прокуратура Мурманской области представила статистику по криминалу за ушедший год.

Так, в 2022-м в Заполярье было совершено 12 075 преступлений. Среди них преобладают кражи (32,6%), мошенничества (22,5%) и преступления, связанные с оборотом наркотиков (7,6%). При этом число последних сократилось на 18,4%.

Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 5,6% (с 3 583 до 3 383). При этом количество убийств (с покушениями) возросло на 20% (с 30 до 36).

От рук злоумышленников погибли 110 человек, количество погибших выросло на 2,8%.

- Зарегистрировано 148 преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью человека, их число возросло на 33,3%. Число людей, здоровью которых причинен тяжкий вред, увеличилось на 13,8% и составило 223 человека, - сообщили в ведомстве.

Более 2/3 преступлений (3 848) совершены ранее судимыми людьми, а почти каждое четвертое (1 273) - в пьяном виде.

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