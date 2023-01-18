Четыре жителя Мурманской области стали миллионерами на Новый год

Четыре северянина выиграли в новогоднюю лотерею по миллиону рублей. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Для четырех жителей Мурманской области 2023 год начался с большой радости - они выиграли в лотерею по миллиону рублей.

- Счастливые билеты приобрели в двух почтовых отделениях Мурманска, а также в Кандалакше и Никеле, - сообщили в пресс-службе УФПС по Мурманской области.

Напомним: мы собрали для вас самые крупные выигрыши северян в лотереях. Буквально осенью жителю Мурманской области улыбнулась удача - он выиграл в лотерею квартиру за 4 миллиона рублей. Жилье мужчина хотел приобрести для своего сына Сергея Симагина, который и приехал за призом по просьбе отца.

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