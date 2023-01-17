Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 января 2023 15:07

В Мурманске приговоренный к 22 годам колонии мужчина не смог уменьшить срок заключения

Северянин был осужден еще в 2006 году
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Осужденному отказали в замене наказания.

Осужденному отказали в замене наказания.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уроженец Мончегорска, который находится в местах лишения свободы, захотел заменить неотбытую часть наказания на принудительные работы.

Еще в 2006 году мужчина был приговорен к 22 годам и 8 месяцам лишения свободы за разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего и убийство, сообщает прокуратура Мурманской области.

В суде прокурор обратил внимание на то, что ранее условно-досрочное освобождение мужчине отменялось, так как он совершал новые преступления. Судебная коллегия Мурманского областного суда согласилась с такими доводами, поэтому осужденному отказали в замене наказания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru