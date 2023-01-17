В Мурманске приговоренный к 22 годам колонии мужчина не смог уменьшить срок заключения

Осужденному отказали в замене наказания.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Уроженец Мончегорска, который находится в местах лишения свободы, захотел заменить неотбытую часть наказания на принудительные работы.
Еще в 2006 году мужчина был приговорен к 22 годам и 8 месяцам лишения свободы за разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего и убийство, сообщает прокуратура Мурманской области.
В суде прокурор обратил внимание на то, что ранее условно-досрочное освобождение мужчине отменялось, так как он совершал новые преступления. Судебная коллегия Мурманского областного суда согласилась с такими доводами, поэтому осужденному отказали в замене наказания.
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