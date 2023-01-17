В Мурманске директора школы №57 привлекли к административной ответственности за холод в учебном заведении

Ребята сидели на уроках в куртках.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Недавно в соцсетях северяне подняли тревогу из-за мерзнущих детей в школе №57 Мурманска - ребята сидели на уроках в куртках. Прокуратура провела проверку и выявила нарушения температурного режима в учебном заведении.
- В кабинете начальных классов температура воздуха составляла +15 градусов при допустимой температуре воздуха не ниже +18, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.
В адрес директора школы и председателя комитета по образованию администрации Мурманска внесены представления об устранении нарушений закона.
Также в отношении директора учебного учреждения возбуждено административное дело по части 1 ст. 6.7 КоАП РФ, которое направлено в Управление Роспотребнадзора по Мурманской области.
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