В Мурманске директора школы №57 привлекли к административной ответственности за холод в учебном заведении

Ребята сидели на уроках в куртках. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Недавно в соцсетях северяне подняли тревогу из-за мерзнущих детей в школе №57 Мурманска - ребята сидели на уроках в куртках. Прокуратура провела проверку и выявила нарушения температурного режима в учебном заведении.

- В кабинете начальных классов температура воздуха составляла +15 градусов при допустимой температуре воздуха не ниже +18, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

В адрес директора школы и председателя комитета по образованию администрации Мурманска внесены представления об устранении нарушений закона.

Также в отношении директора учебного учреждения возбуждено административное дело по части 1 ст. 6.7 КоАП РФ, которое направлено в Управление Роспотребнадзора по Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru