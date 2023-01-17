Жителям Мурманской области рассказали о профилактике хронических заболеваний

Соблюдение принципов здорового образа жизни – это надежный способ профилактики неинфекционных заболеваний. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Какой бы совершенной ни была современная медицина, она не может избавить каждого от всех болезней. Человек сам должен отвечать за свое здоровье и беречь его.

Одним из основных факторов, влияющих на сохранение и укрепление здоровья человека, является его образ жизни – именно он составляет 50% среди других факторов. На наследственность приходится 20%, от окружающей среды зависит еще 20% и всего 10% - это медицинское обслуживание.

Специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики призывают внимательно относиться к своему здоровью, ведь, в отличие от других факторов, образ жизни зависит только от поведения человека. Соблюдение принципов здорового образа жизни – это надежный способ профилактики неинфекционных заболеваний.

Основными видами неинфекционных заболеваний являются болезни системы кровообращения, в первую очередь ишемическая болезнь сердца и цереброваскулярные заболевания, злокачественные образования, сахарный диабет и хронические болезни легких. Данные заболевания являются основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения.

- Основными факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний являются повышенный уровень артериального давления; повышенный уровень холестерина в крови; курение табака; пагубное потребление алкоголя; нерациональное питание; низкая физическая активность; стресс; избыточная масса тела и ожирение, - рассказала заведующая Центром общественного здоровья Маргарита Петухова.

Специалист обратила особое внимание, что при коррекции данных факторов риска можно достичь увеличения продолжительности жизни на 20 лет! Те, кто нарушает нормы здорового образа жизни, фактически сокращают продолжительность своей жизни. Кроме того, им придется потратить много времени, усилий и средств на лечение приобретенных заболеваний.

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