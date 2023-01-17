Студенты оленегорского колледжа изготавливают печи для нужд СВО

Ребята участвуют в акции «Север помогает». Фото: администрация Оленегорска

Студенты Оленегорского горнопромышленного колледжа под контролем преподавателя Николая Пучкова и заведующего практикой Александра Боботина делают походные печи для участников спецоперации. Ребята участвуют в акции «Север помогает».

- Первая партия в количестве 15 штук будет передана для отправки в зону СВО до конца месяца, - сообщили в администрации Оленегорска.

Напомним: 19-летнего участника спецоперации из Кировска посмертно наградили Орденом Мужества. Награду вручили маме Дениса Мельникова.

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