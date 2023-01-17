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НовостиОбщество17 января 2023 14:36

Жителям Мурманской области рассказали о правильном выходе из полярной ночи

Необходимо следовать нескольким правилам медиков
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Больше месяца мы были без солнечного света, что определенно сказывается на здоровье.

Больше месяца мы были без солнечного света, что определенно сказывается на здоровье.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Совсем недавно Мурманская область вышла из полярной ночи. Больше месяца мы были без солнечного света, что определенно сказывается на здоровье.

- Депрессивное состояние, упадок сил, сонливость, плохое настроение – это «синдром полярной ночи», который характерен для всех северян, - сообщили в Мурманскстате. В ведомстве рассказали о нескольких советах от медиков, которые стоит соблюдать, чтобы успешно выйти из полярной ночи.

Во-первых, нужно добавить в пищу витаминов. Если кожа сухая и шелушится, нужны витамины А, С и Е. Если есть слабость и повышенная утомляемость, не хватает витамина В. При проблемах с зубами стоит подумать о витамине D и кальции.

Во-вторых, нужно вовремя ложиться спать. Желательно, до 23.00. В-третьих, зарядить себя положительными эмоциями и заняться спортом.

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