Жителям Мурманской области рассказали о правильном выходе из полярной ночи

Больше месяца мы были без солнечного света, что определенно сказывается на здоровье. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Совсем недавно Мурманская область вышла из полярной ночи. Больше месяца мы были без солнечного света, что определенно сказывается на здоровье.

- Депрессивное состояние, упадок сил, сонливость, плохое настроение – это «синдром полярной ночи», который характерен для всех северян, - сообщили в Мурманскстате. В ведомстве рассказали о нескольких советах от медиков, которые стоит соблюдать, чтобы успешно выйти из полярной ночи.

Во-первых, нужно добавить в пищу витаминов. Если кожа сухая и шелушится, нужны витамины А, С и Е. Если есть слабость и повышенная утомляемость, не хватает витамина В. При проблемах с зубами стоит подумать о витамине D и кальции.

Во-вторых, нужно вовремя ложиться спать. Желательно, до 23.00. В-третьих, зарядить себя положительными эмоциями и заняться спортом.

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