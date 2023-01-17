В администрации Мурманска упразднят два комитета

15 декабря 2022 года Совет депутатов Мурманска рассмотрел проект изменения структуры администрации Мурманска. Фото: Антон ЗАБИРОВ

15 декабря 2022 года Совет депутатов Мурманска рассмотрел проект изменения структуры администрации Мурманска, сокращения количества чиновников и сотрудников мэрии.

Теперь же на сайте муниципалитета размещены два постановления за подписью главы администрации Юрия Сердечкина, согласно которым станет на два комитета меньше: комитет по физической культуре и спорту объединят с комитетом по охране здоровья, а комитет градостроительства и территориального развития - с комитетом по строительству.

Напомним: министром энергетики и ЖКХ Мурманской области назначен Александр Кобытев. В ведомстве он трудился 12 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru