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НовостиОбщество17 января 2023 13:29

В администрации Мурманска упразднят два комитета

Их присоединят к другим комитетам
Ника СВЕТЛОВА
15 декабря 2022 года Совет депутатов Мурманска рассмотрел проект изменения структуры администрации Мурманска.

15 декабря 2022 года Совет депутатов Мурманска рассмотрел проект изменения структуры администрации Мурманска.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

15 декабря 2022 года Совет депутатов Мурманска рассмотрел проект изменения структуры администрации Мурманска, сокращения количества чиновников и сотрудников мэрии.

Теперь же на сайте муниципалитета размещены два постановления за подписью главы администрации Юрия Сердечкина, согласно которым станет на два комитета меньше: комитет по физической культуре и спорту объединят с комитетом по охране здоровья, а комитет градостроительства и территориального развития - с комитетом по строительству.

Напомним: министром энергетики и ЖКХ Мурманской области назначен Александр Кобытев. В ведомстве он трудился 12 лет.

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