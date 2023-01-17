Житель Снежногорска переводил деньги террористам

Снежногорцу объявлено официальное предостережение. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

30-летнего жителя Снежногорска поймали на финансировании террористической организации. Мужчина перевел деньги по реквизитам, прикрепленным в интернет-сообществе исламской тематики к постам с призывом помочь нуждающимся людям.

- Северянин понимал, что перечисленные на благотворительность суммы могут использоваться для финансирования терроризма или в других противоправных целях, - сообщили в УФСБ по Мурманской области.

Выяснилось, что указанные банковские реквизиты принадлежали россиянину, который занимался сбором денег для финансирования запрещенных в России международных террористических организаций, в том числе «Исламское государство».

Снежногорцу объявлено официальное предостережение.

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